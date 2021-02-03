Гузеева раскрыла свою главную ошибку в жизни

«Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых», — подписала актриса и попросила своих многодетных подписчиков рассказать в комментариях сколько детей они воспитывают.

Большинство пользователей написали, что у них в семьях по три ребенка. Но нашлись также родители пятерых. Один из комментаторов написал, что сам вырос в многодетной семье, где кроме него воспитывались еще шесть братьев и сестер.

У Ларисы Гузеевой двое детей, но от разных мужей. Сына Георгия она родила от редактора картины «Избранник» Кахи Толордавы. Фильм снимали в Грузии, где пара и познакомилась в 1991 году. После рождения сына Гузеева подала на развод.

В 2000 году Гузеева родила дочь Ольгу от своего последнего мужа, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова. Актриса дружила с ним много лет, но на регистрацию отношений решилась, когда ей исполнилось 40 лет.