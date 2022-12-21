Эксклюзив 21 декабря 2022, 12:50 «Ошибка при подсчете». Адвокат заявил, что из-за налоговой Киркоров переплатил в казну 4 млн рублей Адвокат Добровинский опроверг планы Киркорова разделить пентхаус ради налога РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров переплатил четыре миллиона рублей из-за ошибки Федеральной налоговой службы России. Адвокат Александр Добровинский пояснил «360», что певец сможет взыскать эту сумму через суд.

«Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья», — объяснил он.

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Защитник рассказал, что певцу пришло извещение с суммой, на четыре миллиона больше положенной. Он заплатил налоги полностью, а разницу решил вернуть через суд. Александр Добровинский уверен, что ошибку докажут на первом же слушании.

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Филипп Киркоров в 2021 году купил на Арбате в Москве двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров, рассказал Telegram-канал Mash. Квартира обошлась ему в сумму около миллиарда рублей.

В документах указали кадастровую стоимость — 300 миллионов рублей. Именно с этой суммы начисляют налог на роскошь, то есть максимально возможная ставка — 2% от стоимости. По словам автора материала, артист ради экономии решил формально поделить свою квартиру на две.