«Осадочек остался»: Лоза отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре

Юрий Лоза считает, что Дима Билан действительно проявил неуважение к зрителю. По его словам, очевидно, что, когда человек выпил, он не может качественно работать.

«Касательно самого поступка: конечно, Билан проявил неуважение к зрителю. Понятно, что когда человек выходит нетрезвым, то не может качественно выполнять свою работу, как и любой другой профессионал, врач или шофер. Медицина нам говорит, что даже 50 граммов алкоголя меняют человека. Зритель тонко это почувствовал. Аудитория обиделась, и человек извинился. Есть анекдот, и там такая фраза: „Осадочек остался“. Так же и здесь — этот „осадочек“ останется навсегда», — рассказал музыкант.

Юрий Лоза добавил, что реакция общества будет хуже, если подобное повторится. Поэтому он предложил наблюдать за тем, что будет происходить далее.