Осадчий вспомнил творческий путь без ссор с Фадеевым

Кинооператор и режиссер клипов Максим Осадчий всегда находил взаимопонимание во время совместной работы с композитором и продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщило РИА ФАН.

Фадеев встретил 53-й день рождения 6 мая. В честь этого лауреат и номинант различных премий, в том числе «Ники» и «Золотого орла», рассказал о годах тесного сотрудничества с композитором.

Фадеев записал альбом «Танцуй на битом стекле» в 1991 году.

«Это был замечательный альбом, ни на что не похожий, очень творческий, очень самобытный. После этого мы и начали общаться, сдружились», — вспомнил Осадчий.

Почти все клипы проекта «Линда» они сделали вместе. Фадеев был главным вдохновителем, а Осадчий выполнял работу оператора.

Деятели культур всегда вели диалог, находили разные общие решения. Кинооператор не припомнил, чтобы они ссорились.

«Все шло довольно-таки по-дружески, и взаимопонимания было куда больше, чем его отсутствия», — отметил он.

По мнению Осадчего, Фадеев объединил в себе сильное, мощное, талантливое начало. Композитор умеет организовать, собрать всю свою команду, привезти ее из родного Кургана в Москву, присоединить к ней других музыкантов. Получался обширный коллектив — на такое способна «только большая личность». Фадеев — дружественный, мягкий, но в то же время он и не без твердости, сказал кинооператор.

Максим Фадеев родился 6 мая 1958 года в Кургане. В качестве композитора и продюсера он работал с известными исполнителями и группами — Глюк’oZa, Катей Лель, Юлией Савичевой, Иракли, Пьером Нарциссом, Serebro, Наргиз Закировой, Григорием Лепсом, Emin.