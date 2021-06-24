«Оружие массово поражения»: Захарова с юмором ответила на включение Киркорова в черный список Украины

Украина объявила российского певца Филиппа Киркорова угрозой национальной безопасности. Над включением исполнителя в черный список пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украина признала Филипп Киркорова угрозой национальной безопасности. Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — задалась вопросом Захарова в своем Telegram-канале.

В середине июня Служба безопасности Украины (СБУ) направило в Минкульт письмо с требованием внести Киркорова в черный список. В конце месяца российского певца признали лицом, представляющим угрозу украинской нацбезопасности. При этом ведомство не пояснило, с чем было связано такое решение.

По словам украинского политолога и директора Киевского центра политических исследований и конфликтологи Михаила Погребинского, причиной послужила поездка в Крым. Он отметил, что для попадания в реестр не нужны даже никакие заявления по ситуации, а достаточно лишь попасть на полуостров с материковой части России.