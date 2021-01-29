Ортопед назвал ноги Меган Маркл идеальными

Ортопед Марио Яу и известный лондонский врач Доктор Кенни провели исследование, в результате которого выбрали восемь знаменитостей с самыми красивыми ногами. Они оценили пропорции ног по правилу золотого сечения. Первое место в рейтинге заняла Меган Маркл.

«Только длина свода ее стопы на 97% совпадает с правилом золотого сечения, это самый высокий показатель среди восьми знаменитостей. Можно сказать, что у нее королевские ноги!» — рассказала Яу.

На втором месте оказалась актриса Эмма Уотсон, а тройку лидеров замкнула модель Ким Кардашьян. Также в рейтинг попали актриса Мила Кунис, телеведущая Холли Уиллоби, модель Молли-Мэй Хейг, артистка Мишель Киган и журналист Жаклин Джосса.

Меган Маркл также попала в рейтинг знаменитостей с самыми идеальными пропорциями лица. Также в списке оказались актриса Мишель Киган и модель Ким Кардашьян. Пластический хирург Риккардо Фрати уточнил, что Кардашьян подправляла лицо путем операций.