Орлова поделилась подробностями со съемок фильма про Началову

По словам Орловой, она впервые снималась под «такой завесой тайны».

«Общего сценария не видела, только сцены с моим участием. Знаю, что на роль юной Юли хотели взять 20-летнюю актрису. Но потом все же решили, что с этими сценами я тоже справлюсь», — пояснила артистка.

Она предположила, что попала на съемки, потому что «не только актриса, но и певица». Орлова призналась, что в детских конкурсах исполняла песни Началовой.

«Учитывая, что внешнего сходства мало, сначала хотели меня превратить в Началову с помощью пластического грима. Для этого были привлечены лучшие специалисты из шоу «Точь-в-точь». На такое преображение требовалось несколько часов. Но результат получился довольно сомнительным. На меня приглашали посмотреть непосвященных людей со стороны. Спрашивали: «Кто это?» Люди отвечали, что Лайма Вайкуле или Анне Вески. Юлю во мне не узнавал никто. К тому же в кино важны крупные планы. А в такой маске даже бровью невозможно пошевелить. В конце концов от сложного грима отказались. Продюсер сказала: «Для чего мы пригласили Марину Орлову, если из-за маски непонятно, кто это», — вспомнила актриса.

Орлова уточнила, что некоторые сцены снимались «в той самой четырехкомнатной квартире, из-за которой Юля судилась с гражданским мужем — хоккеистом Александром Фроловым».

«Ощущения очень странные. Ее платья, ее туфли — все это осталось на месте, как будто Юля просто уехала ненадолго. Кстати, в съемках принимали участие не только актеры, но и реальные люди из окружения Началовой. Например, ее подруга и пиар-менеджер Анна Исаева», — заметила актриса.

Ранее стало известно, что фильм о Юлии Началовой выйдет к годовщине ее гибели.