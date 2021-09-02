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    02 сентября 2021, 13:35

    Орландо Блум исполнит роль Уилла Тернера в новых «Пиратах Карибского моря»

    Арина Бобкова

    Студия Disney начала работу над очередной, шестой частью саги «Пираты карибского моря». По решению создателей фильма, актер Орландо Блум вновь появится на экранах. Он вернется к роли пирата Уилла Тернера. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Орландо Блум исполнит роль Уилла Тернера в новых «Пиратах Карибского моря»

    При этом звезда картины Джонни Депп скорее всего никогда не вернется к роли Джека Воробья.

    Над оригинальной трилогией про пиратов работал кинорежиссер Гор Вербински. Персонаж Блума сыграл в картинах немаловажную роль. В 2017-м году он снова снялся в пятом фильме под названием «Мертвецы не рассказывают сказки».

    Ранее Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», выиграл суд против бывшей супруги Эмбер Херд по делу о домашнем насилии. Это уже не первый суд артиста с бывшей женой. Депп уже пытался оспорить обвинения в домашнем насилии в 2018-м году, когда Херд опубликовала статью в Washington Post.