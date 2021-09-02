Орландо Блум исполнит роль Уилла Тернера в новых «Пиратах Карибского моря»

Студия Disney начала работу над очередной, шестой частью саги «Пираты карибского моря». По решению создателей фильма, актер Орландо Блум вновь появится на экранах. Он вернется к роли пирата Уилла Тернера. Об этом сообщило РИА ФАН.

При этом звезда картины Джонни Депп скорее всего никогда не вернется к роли Джека Воробья.

Над оригинальной трилогией про пиратов работал кинорежиссер Гор Вербински. Персонаж Блума сыграл в картинах немаловажную роль. В 2017-м году он снова снялся в пятом фильме под названием «Мертвецы не рассказывают сказки».

Ранее Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», выиграл суд против бывшей супруги Эмбер Херд по делу о домашнем насилии. Это уже не первый суд артиста с бывшей женой. Депп уже пытался оспорить обвинения в домашнем насилии в 2018-м году, когда Херд опубликовала статью в Washington Post.