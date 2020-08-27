Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями

У знаменитостей родилась девочка.

«Добро пожаловать в этот мир, Дейзи Дав Блум!» — написал в соцсети звезда трилогии «Властелин колец».

Сообщая о рождении дочери, звездная пара обратила внимание общественности на кризис здравоохранения, усилившийся из-за пандемии коронавируса. Знаменитости призвали пожертвовать деньги в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для поддержки беременных и новорожденных.

Для Перри это первенец. А Блум уже воспитывает девятилетнего сына от прошлого брака с моделью Мирандой Керр.

Пара познакомилась на 73-й премии «Золотой глобус» в январе 2016 года. На какое-то время Блум и Перри расставались, но в феврале 2018-го объявили, что снова встречаются. В феврале 2019 года певица рассказала о помолвке с актером. Влюбленные хотели пожениться в Японии летом, но церемония перенеслась из-за вспышки коронавируса.

Актриса Дженифер Энистон будет крестной мамой для ребенка. Она с Перри дружит на протяжении 10 лет.

Ранее беременная Перри говорила, что верит в благополучный исход родов, несмотря на затянувшийся срок беременности. Она не допускала мрачных мыслей, чтобы не передать негативную энергетику будущему малышу.