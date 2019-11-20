Организаторы петербургского концерта Дженнифер Лопес отсудили 2,3 миллиона рублей у СКК
Компания «Матрешка Концертс» (Matreshka Concerts) отсудила у Петербургского спортивно-концертного комплекса (СКК) 2,3 миллиона рублей за несвоевременно перечисленные деньги от продажи билетов, сообщил сайт «Петербургский дневник».
Концерт певицы Дженнифер Лопес в рамках турне It’s My Party прошел в Санкт-Петербурге 11 августа. Однако в срок СКК перечислил лишь 4,8 миллиона рублей из вырученных 7,3 миллиона.
«Матрешка Концертс» подала судебный иск, и суд удовлетворил требования компании, сообщил «Царьград».
Организатор концерта получит 2,3 миллиона рублей задолженности, а также более 92 тысяч рублей пени и компенсацию за госпошлину свыше 35 тысяч рублей.
Отмечается, что мировое турне It’s My Party Джей Ло приурочила к собственному полувековому юбилею.