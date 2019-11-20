  • Организаторы петербургского концерта Дженнифер Лопес отсудили 2,3 миллиона рублей у СКК

    20 ноября 2019, 17:54

    Ирина Нагайникова

    Компания «Матрешка Концертс» (Matreshka Concerts) отсудила у Петербургского спортивно-концертного комплекса (СКК) 2,3 миллиона рублей за несвоевременно перечисленные деньги от продажи билетов, сообщил сайт «Петербургский дневник».

    Концерт певицы Дженнифер Лопес в рамках турне It’s My Party прошел в Санкт-Петербурге 11 августа. Однако в срок СКК перечислил лишь 4,8 миллиона рублей из вырученных 7,3 миллиона.

    «Матрешка Концертс» подала судебный иск, и суд удовлетворил требования компании, сообщил «Царьград».

    Организатор концерта получит 2,3 миллиона рублей задолженности, а также более 92 тысяч рублей пени и компенсацию за госпошлину свыше 35 тысяч рублей.

    Отмечается, что мировое турне It’s My Party Джей Ло приурочила к собственному полувековому юбилею.