Организаторы петербургского концерта Дженнифер Лопес отсудили 2,3 миллиона рублей у СКК

Концерт певицы Дженнифер Лопес в рамках турне It’s My Party прошел в Санкт-Петербурге 11 августа. Однако в срок СКК перечислил лишь 4,8 миллиона рублей из вырученных 7,3 миллиона.

«Матрешка Концертс» подала судебный иск, и суд удовлетворил требования компании, сообщил «Царьград».

Организатор концерта получит 2,3 миллиона рублей задолженности, а также более 92 тысяч рублей пени и компенсацию за госпошлину свыше 35 тысяч рублей.

Отмечается, что мировое турне It’s My Party Джей Ло приурочила к собственному полувековому юбилею.