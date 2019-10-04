Организаторы концерта Бузовой в Новокузнецке рассказали о причинах давки

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что на концерте Бузовой в новокузнецком цирке во время давки чуть не пострадали дети, которые вышли на сцену по просьбе самой певицы. Всеволод Собянин добавил, что рядом дежурила скорая, но помощь врачей никому не понадобилась.

«Детей пускали на манеж … ажиотаж большой, охранников у нас было семь штук, детей, конечно же, никто не трогал, но вот… они на манеж выбегали, у них эмоции… Скорая дежурила на концерте, но родители не обращались (к медикам — прим. РИА „Новости“). Я видел хорошие эмоции, отличное настроение на концерте. 1660 (человек — прим. РИА „Новости“) зал был … там же не только дети, там и большие тетеньки выбегали. Не было травм зафиксированных прям», — пояснил организатор.

«Вечерняя Москва» сообщила, что перед началом выступления начались беспорядки. Шоу началось позже на два часа из-за задержки самолета Бузовой. Одна из работниц цирка рассказала, что люди требовали вернуть деньги за билеты и выламывали двери.