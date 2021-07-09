Организаторы концерта Арбениной на теплоходе попали на крупный штраф

Организаторов выступления певицы Дианы Арбениной на теплоходе в Москве могут оштрафовать на миллион рублей за нарушение ковидных мер. На судне было слишком много людей. QR-коды и результаты ПЦК-тестов у них никто не проверял. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

«Выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе „Рио-1“», — рассказал Поплавский.

Он отметил, что на судне находились более 500 человек, они толпились, не соблюдали социальную дистанцию, не носили маски. Организаторы не проверяли QR-коды и результаты ПЦР-тестов на коронавирус на входе. Поплавский признался, что безответственность некоторых артистов и организаторов их концертов у него вызывает недоумение. Инспектор подчеркнул, что в погоне за наживой во время пандемии они подвергают смертельному риску сотни людей.

За нарушения, которые выявили во время музыкальной вечеринки в честь дня рождения Арбениной, организаторам грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если после концерта кто-нибудь заболеет, то сумма может увеличиться до миллиона рублей. Сейчас в Москве действуют жесткие ковидные ограничения после вспышки заболевания в начале лета.