Организаторы антипремии от BadComedian отменили церемонию

За три месяца до проведения церемонии вручения антипремии от BadComedian «Михалоскор» ее организаторы объявили, что вернут деньги за проданные билеты.

BadComedian прорекламирует онлайн-кинотеатр ivi в своих обзорах Подробнее

В официальной группе появилось объявление, что по независящим от организаторов причинам анонсированное на 15 февраля 2020 года мероприятие не состоится. Деньги за билеты будут возвращены с 31 октября по 14 ноября.

В официальной группе BadComedian было опубликовано более развернутое объяснение.

Другие подробности в группе не публиковались.

В последнюю декаду октября стало известно, что видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) начнет сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром ivi.

В рамках заключенного контракта на своем YouTube-канале он начнет публиковать подборки лучших фильмов, даст активные ссылки на видеосервис и создаст в онлайн-кинотеатре собственный раздел, где будет выкладывать отобранные им фильмы.