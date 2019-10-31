  • Организаторы антипремии от BadComedian отменили церемонию

    31 октября 2019, 21:47

    Анастасия Кукова

    За три месяца до проведения церемонии вручения антипремии от BadComedian «Михалоскор» ее организаторы объявили, что вернут деньги за проданные билеты.
    Организаторы антипремии от BadComedian отменили церемонию

    BadComedian прорекламирует онлайн-кинотеатр ivi в своих обзорах

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    В официальной группе появилось объявление, что по независящим от организаторов причинам анонсированное на 15 февраля 2020 года мероприятие не состоится. Деньги за билеты будут возвращены с 31 октября по 14 ноября.

    В официальной группе BadComedian было опубликовано более развернутое объяснение.

    Другие подробности в группе не публиковались.

    В последнюю декаду октября стало известно, что видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) начнет сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром ivi.

    В рамках заключенного контракта на своем YouTube-канале он начнет публиковать подборки лучших фильмов, даст активные ссылки на видеосервис и создаст в онлайн-кинотеатре собственный раздел, где будет выкладывать отобранные им фильмы.