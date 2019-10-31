Организаторы антипремии от BadComedian отменили церемонию
BadComedian прорекламирует онлайн-кинотеатр ivi в своих обзорахПодробнее
В официальной группе появилось объявление, что по независящим от организаторов причинам анонсированное на 15 февраля 2020 года мероприятие не состоится. Деньги за билеты будут возвращены с 31 октября по 14 ноября.
В официальной группе BadComedian было опубликовано более развернутое объяснение.
Другие подробности в группе не публиковались.
В последнюю декаду октября стало известно, что видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) начнет сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром ivi.
В рамках заключенного контракта на своем YouTube-канале он начнет публиковать подборки лучших фильмов, даст активные ссылки на видеосервис и создаст в онлайн-кинотеатре собственный раздел, где будет выкладывать отобранные им фильмы.