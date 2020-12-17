Органам опеки сообщили о жестоком обращении Бони с дочерью

Боня подчеркнула, что была очень удивлена таким гостям. Звезда объяснила, что ее дочь находится в Монако, она является гражданкой этой страны. Отмечается, что отец Анджелины Алекс Смерфит является наследником ирландского миллиардера. С ним Виктория прожила семь лет, пишет ИА «Невские новости».

После расставания со своим партнером, Боня не раз переезжала и в итоге поселилась неподалеку от Смерфита. Бывший возлюбленный ведущей общается с дочерью в свободное время, он в хороших отношениях с Викторией.