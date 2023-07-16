16 июля 2023, 03:40
«Орет себе — и все». Сбежавшая из России Лайма Вайкуле прошлась по певцу Shaman
Лайма Вайкуле раскритиковала российского певца Shaman за вокальные данные
Певица Лайма Вайкуле раскритиковала российского исполнителя Shaman за отсутствие вокальных данных. Своими рассуждениями она поделилась с латвийскими журналистами накануне своего фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023, написал StarHit.
Артистка заявила, что Shaman «ничего не пережил» в отличие от других певцов.
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«Что касается популярной музыки, для меня главное — чувственность, какое-то электричество. Вот Эми Уайнхаус, она же не кричала, но душу просто разрывала. Тина Тернер… У них всех есть свое я», — поделилась мыслями 69-летняя исполнительница.
Что же касается российского певца, популярность которого уже достигла рекордных высот, то о нем Вайкуле высказалась крайне пренебрежительно.
«Он ничего не пережил, орет себе — и все», — сказала артистка.
Ранее сообщалось, что певицу Лайму Вайкуле потребовали привлечь по статье «Реабилитация нацизма» и никогда не пускать в Россию. Поводом стало заявление артистки о Дне Победы, русском языке и памятниках солдатам Великой Отечественной войны.
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