Знаменитости 16 июля 2023, 03:40 «Орет себе — и все». Сбежавшая из России Лайма Вайкуле прошлась по певцу Shaman Лайма Вайкуле раскритиковала российского певца Shaman за вокальные данные РИА «Новости»

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Певица Лайма Вайкуле раскритиковала российского исполнителя Shaman за отсутствие вокальных данных. Своими рассуждениями она поделилась с латвийскими журналистами накануне своего фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023, написал StarHit.

Артистка заявила, что Shaman «ничего не пережил» в отличие от других певцов.

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«Что касается популярной музыки, для меня главное — чувственность, какое-то электричество. Вот Эми Уайнхаус, она же не кричала, но душу просто разрывала. Тина Тернер… У них всех есть свое я», — поделилась мыслями 69-летняя исполнительница.

Что же касается российского певца, популярность которого уже достигла рекордных высот, то о нем Вайкуле высказалась крайне пренебрежительно.

«Он ничего не пережил, орет себе — и все», — сказала артистка.

Ранее сообщалось, что певицу Лайму Вайкуле потребовали привлечь по статье «Реабилитация нацизма» и никогда не пускать в Россию. Поводом стало заявление артистки о Дне Победы, русском языке и памятниках солдатам Великой Отечественной войны.