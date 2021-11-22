Орейро, получившая российский паспорт, захотела спеть с отечественными звездами
Наталья Орейро рассказала о желании выступить с Бузовой и Волочковой
Певица и актриса Наталья Орейро рассказала, кого бы ей хотелось выбрать для дуэта среди звезд российской эстрады. Она отметила, что немного знакома с творчеством российских музыкантов. Например, с Филиппом Киркоровым ей удалось встретиться на музыкальном фестивале в Сочи, написала «Газета.ru».
Недавно певице показали клипы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой. Она отметила, что они ей нравятся.
«Ольга, очень хорошо!» — сообщила Орейро.
Когда у артистки спросили, с кем бы она хотела спеть из российских певцов, Орейро выделила Бузову и Волочкову.
«Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — заявила она.
Ранее стало известно, что Орейро получила российский паспорт в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Через несколько дней она привилась вакциной «Спутник V».