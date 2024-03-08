Знаменитости 08 марта 2024, 09:30 Орбакайте вышла на связь после неудачного выступления в московском баре Орбакайте рассказала о выключении звука на своем концерте в Москве РИА «Новости»

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На концерте певицы Кристины Орбакайте в московском ресторане из строя вышла техника. Артистка поделилась видео с едва ли не сорванным выступлением в своем Telegram-канале.

«Когда вырубился звук на концерте, поем с любимыми зрителями», — написала она.

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Выступление прошло 6 марта в Москве в баре Petter. Поклонникам пришлось подождать звезду около 40 минут, так как она задержалась.

Концерт длился примерно час. Артистку пришли послушать около 70 человек, билеты стоили примерно 15 тысяч рублей.

По окончании выступления Орбакайте не захотела общаться с прессой и покинула заведение через черный ход, скрывая лицо под капюшоном.