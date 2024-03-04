Знаменитости 04 марта 2024, 18:08 Орбакайте выиграла суд у сахалинского бизнесмена Mash: певица Орбакайте отсудила 5 тысяч рублей у бизнесмена из Южно-Сахалинска РИА «Новости»

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Певице Кристине Орбакайте удалось отсудить пять тысяч рублей у предпринимателя из Южно-Сахалинска. Судебные разбирательства длились два года из-за сорвавшегося концерта артистки, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в 2022 году Орбакайте должна была выступить в Южно-Сахалинске. Предприниматель Николай Жданов взял в аренду зал за 321 тысячу рублей, но певица не появилась.

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Организатор подал на нее в суд, так как деньги сгорели. В свою очередь, защита певицы утверждала, что бизнесмен сам отменил мероприятие.

В итоге суд решил только частично возместить Орбакайте затраты на адвокатов в размере пяти тысяч рублей. При этом артистка требовала 30 тысяч.

Ранее Орбакайте сообщила журналистам, что ее выступление в Москве состоится. Она уточнила, что не уезжала из России и планирует жить в своей стране.