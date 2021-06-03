Орбакайте сравнила своего старшего сына с принцем Гарри

Певица Кристина Орбакайте нашла сходство между своим старшим сыном Никитой и британским принцем Гарри. Об этом она сказала в документальном фильме.

«Никита — наш принц Гарри, как мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно порой даже похож на этого парня, этого англичанина своими поступками и суждениями. У него есть всегда свое мнение. Я очень рада, что он рано стал самостоятельным, как всегда хотел», — сказала Орбакайте в документальном фильме.

Она отметила, что Никита Пресняков всегда искал свою дорогу, но в его характере она все равно видит себя. В детстве, по словам Кристины, она также была категорична.

Орбакайте подготовила документальный фильм к своему юбилею. В конце мая артистке исполнилось 50 лет. Праздник прошел в «Московском городском гольф-клубе». Ведущим вечера стал супруг Пугачевой Максим Галкин. Рядом с Орбакайте были ее муж Михаил Земцов и дети.

Ранее Никиту Преснякова утвердили на роль в спектакле, поставленном по пьесе «Безымянная звезда» в Московском губернском театре, которым руководит Сергей Безруков.