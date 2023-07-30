Знаменитости 30 июля 2023, 17:28 Орбакайте согласилась выступать в России только за плотно завешанными окнами и с усиленной охраной — СМИ Mash: певица Орбакайте потребовала усиленную охрану для концерта в России РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте согласилась выступить в России только на условиях полной секретности и с усиленной охраной. Эксклюзивный райдер знаменитости обнародовал Telegram-канал Mash.

По его данным, Орбакайте готова прилететь из Нью-Йорка бизнес-классом, на месте во втором ряду справа при входе. Концерт она даст только за плотно завешанными окнами, съемка будет запрещена. При этом отель, где она поселится, должен быть лучшим в городе, с оплаченным интернетом и тремя литрами воды Aqua Panna в номере. Передвигаться певица согласна исключительно на новых (не старше трех лет) иномарках представительского класса. Певица предоставила даже меню, по которому собирается питаться.

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Охранять Кристину Орбакайте должны только сотрудники ЧОП. Именно они должны контролировать, чтобы ее не снимали во время выступления, и сопровождать артистку на каждом шагу.

В конце мая СМИ сообщили, что Орбакайте отправилась в Соединенные Штаты к мужу Михаилу Земцову и дочери Клавдии.