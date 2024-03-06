06 марта 2024, 13:33
Орбакайте сбежала после концерта в Москве
Shot: певица Орбакайте сбежала от журналистов после своего концерта в Москве
Певица Кристина Орбакайте сбежала от журналистов после своего концерта в московском баре Petter через черный ход, скрывшись под капюшоном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, начало концерта Орбакайте задержалось на 40 минут. Выступление длилось всего около часа. Хотя зал не был заполнен до отказа — на выступление собралось приблизительно 70 человек — пространство в небольшом заведении пришлось максимально использовать, сдвигая столы. Продать полностью все билеты организаторам не удалось. Однако собравшиеся отдали за них в среднем около 15 тысяч рублей.
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Кроме того, во время концерта у певицы возникли проблемы с микрофоном. В завершение выступления Кристина исполнила песню своей матери Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» и выразила благодарность всем пришедшим за поддержку.
Ранее Орбакайте опровергла слухи об отмене своих выступлений в России и заявила, что живет в России. Она также заявила о планах выступить перед бойцами СВО.
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