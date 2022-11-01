Орбакайте раскритиковали за плохой русский язык ее дочери | 360°

01 ноября 2022, 04:52
Орбакайте раскритиковали за плохой русский язык ее дочери
Орбакайте раскритиковали за то, что ее дочь плохо знает русский язык
Фанаты известной российской певицы Кристины Орбакайте обрушились на исполнительницу с критикой — россиянам не понравилось, что ее десятилетняя дочь плохо говорит на русском языке. Девочка живет в Соединенных Штатах Америки и на родном языке матери общается с сильным акцентом.
Орбакайте выложила в социальной сети ролик с дня рождения дочери, где слышна речь девочки. Она с самого рождения живет в США с отцом: в России бывает очень редко, чтобы повидаться с родственниками. Поэтому девочка мало говорила на русском языке, что понравилось не всем поклонникам ее матери.
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«Еле говорит… Но хорошо, конечно, что хотя бы старается. Может, потом избавится от жуткого акцента», — прокомментировал пользователь.
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Фанаты обвинили Орбакайте за невнимание к воспитанию дочери.
В январе поклонники умилялись фотографиями девочки, которая уснула на руках у отца. Мужа Орбакайте Михаила Земцова признали любящим папой. Супруги в браке 15 лет, на постоянной основе проживают в США.
Русский язык
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