Орбакайте раскритиковали за плохой русский язык ее дочери | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 04:52 Орбакайте раскритиковали за плохой русский язык ее дочери Орбакайте раскритиковали за то, что ее дочь плохо знает русский язык Кристина Орбакайте / Кинопоиск / Публичное достояние

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Фанаты известной российской певицы Кристины Орбакайте обрушились на исполнительницу с критикой — россиянам не понравилось, что ее десятилетняя дочь плохо говорит на русском языке. Девочка живет в Соединенных Штатах Америки и на родном языке матери общается с сильным акцентом.

Орбакайте выложила в социальной сети ролик с дня рождения дочери, где слышна речь девочки. Она с самого рождения живет в США с отцом: в России бывает очень редко, чтобы повидаться с родственниками. Поэтому девочка мало говорила на русском языке, что понравилось не всем поклонникам ее матери.

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«Еле говорит… Но хорошо, конечно, что хотя бы старается. Может, потом избавится от жуткого акцента», — прокомментировал пользователь.

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Фанаты обвинили Орбакайте за невнимание к воспитанию дочери.

В январе поклонники умилялись фотографиями девочки, которая уснула на руках у отца. Мужа Орбакайте Михаила Земцова признали любящим папой. Супруги в браке 15 лет, на постоянной основе проживают в США.