    15 апреля 2020, 11:43

    Орбакайте пропустила день рождения Пугачевой из-за самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отметила 71 год. Из-за пандемии коронавируса ее дочь Кристина Орбакайте не смогла поздравить ее лично. Об это сообщил сайт «Утро.ру».

    Кристина Орбакайте записала песню «Гори, гори, наша звезда!». Композицию знаменитость исполнила вместе со своей дочкой Клавдией и опубликовала ее на личной странице в Instagram.

    В подписи к посту артистка заметила, что «очень ждет встречи» с именинницей.

    «Так хочется прижаться и быть рядом. С Днем Рождения, наша волшебная Звезда. Только будь здорова», — добавила Орбакайте.

    К поздравлениям присоединились подписчики Орбакайте и даже некоторые знаменитости. Например, в комментариях появились композитор, музыкант и пианист Игорь Николаев и актриса Алика Смехова.

    Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова написала: «Мы поздравляли маму сегодня в эфире „Доброго утра“!». А фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила: «Красавицы!».

    Сама Алла Пугачева тоже не осталась в стороне и оставила под публикацией комментарий: «Красотки. Умнички».