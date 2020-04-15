Орбакайте пропустила день рождения Пугачевой из-за самоизоляции

Кристина Орбакайте записала песню «Гори, гори, наша звезда!». Композицию знаменитость исполнила вместе со своей дочкой Клавдией и опубликовала ее на личной странице в Instagram.

В подписи к посту артистка заметила, что «очень ждет встречи» с именинницей.

«Так хочется прижаться и быть рядом. С Днем Рождения, наша волшебная Звезда. Только будь здорова», — добавила Орбакайте.

К поздравлениям присоединились подписчики Орбакайте и даже некоторые знаменитости. Например, в комментариях появились композитор, музыкант и пианист Игорь Николаев и актриса Алика Смехова.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова написала: «Мы поздравляли маму сегодня в эфире „Доброго утра“!». А фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила: «Красавицы!».

Сама Алла Пугачева тоже не осталась в стороне и оставила под публикацией комментарий: «Красотки. Умнички».