Знаменитости 21 апреля 2024, 00:59 Орбакайте пригрозили штрафом на 5 миллионов за фонограмму Орбакайте могут оштрафовать на 5 млн рублей за пение под фонограмму в Петербурге РИА «Новости»

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Певицу Кристину Орбакайте могут оштрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его слова привел телеканал «Муз-ТВ».

Он отметил, что в думском комитете поддержали его предложение по поводу наказания звезд, которые вводят публику в заблуждение. Речь идет об артистах, поющих под фонограмму на своих концертах, но не предупреждающих поклонников о записи вместо живого голоса.

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Это коснулось Орбакайте, которую в соцсетях обвинили в обмане. По мнению слушателей, на одном из концертов в Санкт-Петербурге вокалистка просто открывала рот под музыку.

Бородин отметил, что это является нарушением прав потребителей. Люди платят деньги, чтобы не только посмотреть на кумира, но и услышать его живое пение.

В ГД поддержали его предложение по маркировке билетов специальной отметкой, если выступления будут исполнять под фонограмму.

«Если организаторы не соблюдают эти требования, получают штраф. При повторном нарушении — запрет деятельности. Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», — заявил он.

Как отметили журналисты телеканала, в случае выявления нарушений предложили штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

Ранее русскоязычные американцы негативно отреагировали на стоимость билетов на выступление Орбакайте в баре-ресторане Level в Нью-Йорке. Чтобы услышать пение артистки, посетителям надо было потратить от 350 до 450 долларов (от 32,4 до 41,6 тысячи рублей).