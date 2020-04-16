    16 апреля 2020, 16:45

    Орбакайте поздравила отца и опубликовала фото из его молодости с Пугачевой

    Анастасия Кременчугская

    Кристина Орбакайте, певица и актриса, поздравила своего отца, циркового артиста Миколаса Орбакаса с днем рождения. Пост-поздравление она опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram. Об этом написало РИА ФАН.

    Бывшему супругу российской примадонны Аллы Пугачевой на днях исполнилось 75 лет. Орбакайте опубликовала снимок родителей. На изображении Пугачева и Орбакас позируют в обнимку — молодыми, счастливыми и влюбленными.

    «С днем рождения, папуля! Будь здоров, сегодня это самое главное. Мы тебя очень любим!» — подписала фотографию певица.

    Подписчики прокомментировали ретро-снимок, высказав свое восхищение.

    «Они воспитали замечательную дочку», — написали они.

    «Какая пара! И какая нежная здесь Алла Пугачева!» — написали комментарии поклонники.

    Помимо этого, Кристина Орбакайте поздравила подписчиков с католической Пасхой, а также поделилась видеозаписью, в которой предстала в необычном образе домохозяйки. Фанаты отметили, что готовка и заботы по дому редкость для знаменитости, так как ее муж Михаил Земцов обожает проводить время на кухне.