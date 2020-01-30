Орбакайте показала самокат для передвижения со сломанной ногой

Певица Кристина Орбакайте после перелома лодыжки начала передвигаться на специальном самокате. Больной ногой она упирается на подставку, а здоровой отталкивается. Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.

Орбакайте сломала правую лодыжку, когда готовилась к новым выступлениям. Врачи запретили ей наступать на ногу минимум шесть недель.

«К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру)», — писала она.

«Я попробовала ходить на костылях. Это очень медленно, неудобно, больно. А что делать? И нашла вот такую удобную замену. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет», — сообщила певица в комментарии к новому видео.

На ее самокат установлена корзинка для мелочей, а также ручной тормоз.

Подобное устройство в 2016 году использовала певица Настя Каменских, повредившая ногу во время прыжка с парашютом.