Орбакайте показала поклонникам семейный видеоролик и растрогала их до слез

Российская певица Кристина Орбакайте разместила в своем Instagram-аккаунте семейный видеоролик с мужем и девятилетней дочерью. Подписчики артистки назвали его милым и очень добрым, а также заявили, что при просмотре не смогли сдержать слез. Об этом написало ИА Nation News.

На кадрах видно, как ее супруг, бизнесмен Михаил Земцов, несет усталую дочь Клаву к лифту. Девочка буквально повисла на руках у мужчины.

«Своя ноша не тянет», — написала Орбакайте под видео.

Подписчики не смогли сдержать эмоций. Вот что они написали в комментариях: «Это так мило. Папина дочка», «Красотка растет в маму», «Такие милахи».

Некоторые из фанатов певицы отметили, что девятилетняя Клава уже сильно подросла, но это не мешает отцу дарить ей свою любовь.

«И ничего, что ножки уже до пола», «Очень приятно смотреть. Любящий папа», — отметили фанаты.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов находятся в браке 15 лет. Сейчас они проживают в США.