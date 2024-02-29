Знаменитости 29 февраля 2024, 17:47 Орбакайте планирует выступить перед бойцами СВО «Абзац»: Кристина Орбакайте планирует выступить перед участниками спецоперации Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Кристина Орбакайте, которая долгое время не высказывала гражданскую позицию, хочет выступить перед участниками спецоперации во время следующего визита в Россию. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на источник.

После начала СВО исполнительница уехала жить в США, однако заработок она получала из России. Некоторые были недовольны таким положением дел, поэтому общественность призвала артистку обозначить свою позицию. Тем не менее Орбакайте сохраняла молчание, а ее концерты начали отменять.

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По словам знакомого с ситуацией источника издания, певица планирует поддержать российских военнослужащих.

«Представитель Кристины Орбакайте рассказал мне, что она готова посетить наших военных в лечебных учреждениях. Если ей сейчас это предложат, она не откажется», — уточнил он.

Ранее Орбакайте намекнула на возвращение в Россию.