Знаменитости 19 апреля 2024, 18:10 Орбакайте могут привлечь к ответственности за пение под фонограмму Бородин предложил привлечь Орбакайте к ответственности за пение под фонограмму РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте рискует получить административное наказание за исполнение песен под фонограмму. Таким мнением поделился с изданием «Провинция.ру» глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что получил ответ из Госдумы по поводу инициативы, сообщать зрителям об использовании артистами фонограммы.

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«Госдума приравняла „пение под фанеру“ к нарушению прав потребителя. Артистов, которые выступают не вживую и не предупреждают об этом зрителей, будут штрафовать», — уточнил Бородин.

Он пояснил, что деятели культуры будут заранее предупреждать поклонников о концертах под фонограмму — до покупки билетов.

Активист напомнил, что предлагал депутатам установить нормы, по которым на афишах и билетах должна быть плашка о том, что певец не поет вживую. В случае первого нарушения организаторы получат штраф, при повторном — лишатся права на деятельность.

«Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», — пообещал Бородин.

Он указал на певицу Кристину Орбакайте, которая упала на сцене в БКЗ «Октябрьский», но музыка не остановилась.

«Мы рассматриваем возможность обратиться к правоохранительным органам с целью привлечения Кристины Орбакайте к административной ответственности. Данный инцидент может быть квалифицирован как четкое административное правонарушение», — уточнил Бородин журналистам.

Ранее жители США возмутились завышенной ценой билетов на концерт Орбакайте в Нью-Йорке. Им предложили заплатить за выступление певицы от 350 до 450 долларов.