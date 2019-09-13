Оранжевый Трамп объяснил цвет своей кожи

Действительно, американский глава на многих фотографиях выглядит не совсем естественно, и дело явно не в ретуши или заваленном балансе белого. Оказывается, все дело в том, что еще предшественник Трампа, президент Барак Обама принял решение на всех официальных мероприятиях и выходах американского главы на публику освещать мероприятия энергосберегающими лампами.

В ходе визита в Балтимор и диалога с членами Республиканской партии Трамп заметил, что новые модные лампы куда хуже старых. И светят не так, и дороже стоят. К тому же под светом новых ламп он овсе время выглядит неестественно.

Шар в виде Трампа-крысы установили в Балтиморе в честь визита лидера США — фото Подробнее

«Лампочки, которые нас заставляют использовать, по мне, в первую очередь, плохи тем, что я все время выгляжу оранжевым», — отметил Трамп, вызвав своим заявлением понимающий смех присутствовавших.

Администрация Трампа уже отменила распоряжение предыдущего хозяина Белого дома использовать энергосберегающие светильники. Теперь можно ожидать фотографии главы государства в более естественных цветах.