Знаменитости 02 января 2024, 11:35 «Опустили с небес». Киркоров подвел итоги 2023 года длинным тостом Оскандалившийся Киркоров подвел итоги года очень длинным тостом РИА «Новости»

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Известный российский артист Филипп Киркоров во время застолья в своем особняке произнес очень длинный тост. Он назвал полезным, когда «опускают с небес на землю». Видео исполнитель опубликовал в соцсети Instsgram*.

По словам Киркорова, 2023 был хорошим годом, подарившим много интересных встреч и эмоций. Артист признался, что жизнь — разноплановая штука, в которой постоянно что-то происходит.

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«Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи», — процитировал Киркорова сайт News.ru.

Певец заметил, что в 2023 году ему раскрыли глаза. Теперь Киркоров понял, кто его настоящий друг, а кто — недоброжелатель. Оказалось, что у артиста «немерено» злопыхателей, уточнил сайт kp.ru.

Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. Артиста вырезали из эфиров после его участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой.

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