Знаменитости 12 апреля 2024, 19:12 Опухшая от слез жена футболиста Тарасова рассказала о проблемах с новорожденным сыном Модель Костенко заявила о проблемах со здоровьем у сына после госпитализации РИА «Новости»

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Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко столкнулась с проблемами со здоровьем после недавней госпитализации и рождения четвертого ребенка. Об этом она рассказала в своих соцсетях со слезами на глазах.

Костенко не рассказала, из-за чего их с сыном госпитализировали, однако сделала акцент не только на состоянии ребенка, но и на проблемах с ее собственным здоровьем.

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«Вернувшись с малышом из госпиталя, столкнулась с реакцией организма на стресс и пропуск трех кормлений. Сыночек плакал у меня на груди, и я вместе с ним…» — поделилась модель.

Многодетная мама также обеспокоена тем, что ее младший сын плохо набирает вес.

«Скажу так, я никогда не взвешивала детей, только у педиатра, но тут взвесила, так как впервые у меня ребенок без щек с худенькими ножками и щечками», — сообщила она.

Костенко уточнила, что по поводу этой проблемы она уже проконсультировалась с врачами.

Четвертый ребенок у пары родился 15 февраля. Это сильно пошатнуло равновесие экс-супруги спортсмена певицы Ольги Бузовой.