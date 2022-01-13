Опубликована ранее неизвестная песня Егора Летова

Ранее неизвестная песня Егора Летова, записанная для альбома его первой группы «Посев», когда еще не было «Гражданской обороны», появилась в Сети. Ее выложил вдова музыканта Наталья Чумакова.

Вдова Летова сообщила в паблике «Гражданская оборона. Здорово и вечно» во «ВКонтакте», что эта редкая запись — фрагмент одной из песен с альбома, получившего название «Дождь в казарме», записанного для проекта «Посев».

«Как и многое из „Посевов“, это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — пояснила Чумакова.

Вдова музыканта сообщила, что решила выпустить все записи Летова, которые у нее есть.

«Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал», — отметила она.

Егора Летова не стало в 2008 году. Основатель «Гражданской обороны» умер в родном Омске. Ему было 43 года. Последний, 23-й прижизненный альбом Летова и «Гражданской обороны» под названием «Зачем снятся сны?» вышел за год до его смерти, в 2007-м.