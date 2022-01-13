Опубликована ранее неизвестная песня Егора Летова
Вдова Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
Ранее неизвестная песня Егора Летова, записанная для альбома его первой группы «Посев», когда еще не было «Гражданской обороны», появилась в Сети. Ее выложил вдова музыканта Наталья Чумакова.
Вдова Летова сообщила в паблике «Гражданская оборона. Здорово и вечно» во «ВКонтакте», что эта редкая запись — фрагмент одной из песен с альбома, получившего название «Дождь в казарме», записанного для проекта «Посев».
«Как и многое из „Посевов“, это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — пояснила Чумакова.
Вдова музыканта сообщила, что решила выпустить все записи Летова, которые у нее есть.
«Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал», — отметила она.
Егора Летова не стало в 2008 году. Основатель «Гражданской обороны» умер в родном Омске. Ему было 43 года. Последний, 23-й прижизненный альбом Летова и «Гражданской обороны» под названием «Зачем снятся сны?» вышел за год до его смерти, в 2007-м.