Опубликован рейтинг самых популярных артистов России младше 40 лет

Самыми упоминаемыми представителями шоу-бизнеса младше 40 лет в российских СМИ стали телеведущая и певица Ольга Бузова, а также тиктокер Даня Милохин. Такой рейтинг представил сайт «Давыдов.Индекс».

С 16 декабря по 15 января об Ольге Бузовой писали в СМИ 2697 раз. На втором месте разместился хоккеист Александр Овечкин, которого журналисты упомянули 2274 раза. Третью стройку рейтинга занял Александр Кокорин. О нем написали 2258 раз, сообщило радио «Комсомольская правда».

Даня Михолин в данном рейтинге занял лишь девятое место. Его журналисты вспомнили в новостях 1399 раз. С четвертой по восьмую строку рейтинга заняли спортсмены Артем Дзюба, Камила Валиева, Александр Большунов, Анна Щербакова, Федор Смолов.