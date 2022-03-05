Опубликован первый трейлер хоррора Александра Невского «Ночь сиделки»

Голливудская компания ETA Films опубликовала первый трейлер фильма ужасов продюсера Александра Невского «Ночь сиделки». Об этом сообщило ИА Nation News.

Фильм рассказывает историю сиделки Джульетты, которая берется ухаживать за пожилой женщиной Лилиан. Она прибывает в пригород Лос-Анджелеса. В первую же ночь, проведенную в доме старушки, главная героиня понимает, что в доме они не одни.

Продюсером фильма выступил Александр Невский, режиссером — Джо Корнет, исполнительным продюсером — Эрик Бреннер. В картине снялись актеры Айлин Дитц, Натали Денис Шперл, Эрик Робертс и Анна Орис.

Первый показ «Ночи сиделки» состоится на международном кинорынке Marche Du Film 2022.

В связи с событиями на Украине в России отменяются премьеры многих голливудских фильмов. Однако это может послужить толчком для развития российского кинематографа, считает режиссер Антон Маслов. По его мнению, в России начнут снимать больше фильмов «про людей, про добро и про любовь».