Опра Уинфри рассказала о еще одном эпизоде насилия в детстве

Американская телеведущая Опра Уинфри рассказала, как в детстве ее изнасиловал двоюродный брат. События прошлых лет она раскрыла для нового фильма принца Гарри The Me You Can’t See для платформы Apple TV+, сообщила Daily Mail.

Впервые о тех событиях она сообщила на шоу в 1986 году, но в беседе с внуком королевы Британии 67-летняя Уинфри вспомнила подробности. В первый раз 19-летний двоюродный брат изнасиловал ее в девять лет. Ведущая расплакалась, упоминая те события. «Он насиловал меня в девять, 10, 11 и 12 лет. Тогда я не знала, что такое изнасилование. Я определенно даже не знала о существовании такого слова. У меня не было понимания, что такое секс, откуда берутся дети. Я даже не осознавала происходившего со мной. И я держала это в тайне», — рассказала Уинфри. Воспоминания о том периоде насилия связываются с тем, как ее первый насильник, двоюродный брат, покупал ей мороженое после произошедшего. История сильно сказалась на психологическом состоянии Уинфри. Она долго не могла довериться мужчинам, старалась забыть все как страшный сон. «И это стало чем-то, что я просто приняла как данность. Что девочке небезопасно в мире, полном мужчин», — добавила телеведущая. Ранее Уинфри откровенно рассказала о домашнем насилии в детстве. Звезда вспомнила эпизод с бабушкой, которая в качестве наказания отхлестала ребенка до крови. А в 14 лет Уинфри изнасиловал родной дядя, после чего она забеременела и родила ребенка. Новорожденного не удалось выходить, он умер спустя несколько недель после появления на свет.