«Опять реклама сумки»: подписчики вновь обвинили Рудковскую в хвастовстве

По данным журналистов стоимость аксессуара составляет примерно 240 тысяч рублей. К сумке прилагается широкий вышитый ремень из ткани, который может стоить более 100 тысяч рублей.

«А какое сегодня прекрасное воскресенье и какая хорошая погода в Москве! Собираемся в Мегаспорт поболеть за нашу команду из «Ангелов Плющенко»! — написала жена фигуриста и тренера Евгения Плющенко.

Пользователи Сети выразили недоумение по поводу ее постоянной демонстрации обновок. Некоторые из них заявили, что женщине стоит уделять больше внимания недавно появившемуся на свет наследнику: «А ребенок ласку и общение видит от мамы? Где же связь матери и младенца?», «Занимайся сыном, на фиг ты его сделала».

Напомним, младшего сына Плющенко и Рудковской Арсения родила суррогатная мать 25 сентября. Продюсер объяснила, что им с супругом не удается завести второго ребенка, несмотря на большое число попыток. ЭКО оказалось неудачным, и супруги пришли к решению обратиться к услугам суррогатного материнства.