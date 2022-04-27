Оперный певец Лейферкус предложил установить мемориальную доску певице Богачевой в Петербурге

Оперный певец Сергей Лейферкус предложил установить в Санкт-Петербурге мемориальную табличку Ирине Богачевой. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Мне кажется, что пришло время отменить закон, который предполагает установку памятных знаков только через 30 лет после смерти знаменитых и прославивших свой город и страну людей», — заявил Лейферкус.

Он отметил, что Богачева была почетным жителем города. Кроме того, 7 июня в Петербургской капелле состоится концерт в память о ней, рассказал Лейферкус.