Знаменитости 27 февраля 2023, 10:58 Оперная певица Екатерина Лукаш рассказала о подготовке к исполнению партии в опере «Кармен»

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Оперная певица Екатерина Лукаш в разговоре с изданием «Время Н» рассказала об исполнении заглавной партии в опере Жоржа Бизе «Кармен» (18+).

Премьера оперы запланирована в Нижегородском театре оперы и балета имени А. С. Пушкина в марте 2023 года.

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По словам певицы, в своей работе она всегда прислушивается к мнению режиссеров.

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«Предпочитаю доверять режиссерам и стараюсь всегда с пониманием относиться к их идеям и концепциям», — рассказала Лукаш.

Певица призналась, что играть героиню в красивом платье каждый день для нее скучно. Иногда она с удовольствием исполняет драматические партии.