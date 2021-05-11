«Столько зависти и желчи»: Киркоров заступился за перенесшую операцию Бузову

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подписчикам о перенесенной операции, не раскрывая никаких подробностей. Звездный юрист Катя Гордон назвала это «игрой-гадалкой», на что получила жесткий ответ исполнителя Филиппа Киркорова.

«Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку: „что за диагноз у Бузовой“ Осталось пообещать приз отгадавшему. Я, пожалуй, его поставлю. Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо, и это плохо он тоже продает», — написала Гордон в Instagram.

По ее словам, недосказанность заставила многих думать, что у Бузовой якобы произошла передозировка наркотиками. Юрист добавила, что певица оказалась в больнице после празднования дня рождения Киркорова. В комментариях под постом ответил сам исполнитель.

«Дорогая Катерина, Вы так осведомлены о состоянии передоза. Возможно, после того, как сами замазали свой носик в белом и теперь везде мерещится аналогичные „истории“. Жаль, что Вам и другим „кокосовым“ экспертам из вашей палаты не суждено побывать на истинных королевских праздниках», — заявил Киркоров.

Он подчеркнул, что пиар с привлечением известных людей уже давно является неактуальным методом. Также певец добавил, что у него на праздниках не бывает того, о чем написала юрист.

«Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас», — заключил Киркоров.

Ответ Гордон не заставил себя долго ждать. Она пояснила, что переживала о том, что в прессе не говорят так активно об умирающих детях, как о Бузовой. Еще юрист предложила пройти все необходимые анализы на наркотические вещества.

«А если вы про суть. То, да, я, Катя Гордон, смущаюсь от этого пира во время чумы и надеюсь, что тысячи нищих родителей, вопрошающих о помощи своим детям будут упомянуты в вашей ленте больше брендов ваших одежд», — написала она.