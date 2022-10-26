Оперативники устроили обыск в коттедже Ксении Собчак | 360°

Важное 26 октября 2022, 11:01 Оперативники устроили обыск в коттедже Ксении Собчак «112»: в Подмосковном доме журналистки Ксении Собчак проходит обыск РИА "Новости"

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Правоохранители заинтересовались журналисткой Ксенией Собчак. В ее загородном коттедже проводят обыск, сообщил Telegram-канал «112».

Оперативники приехали в элитный коттеджный поселок «Горки-8» на территории Одинцовского городского округа Подмосковья, где находится ее загородный дом.

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По какому именно делу проводят следственные действия и в каком статусе привлекли Ксению Собчак, неизвестно. Однако 25 октября ее коммерческого директора Кирилла Суханова задержали по подозрению в вымогательстве.

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Полиция ранее обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить против нее уголовное дело за распространение фейков о государственной власти. Поводом стало интервью, которое Ксения Собчак взяла у режиссера Виталия Манского. Он рассказал, что 85% бюджета Московского международного кинофестиваля разворовывают.

Однако по словам самой телеведущей, ее привлекли к расследованию в качестве свидетеля. Ксения Собчак допустила, что дело могут переквалифицировать.