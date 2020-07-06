Конкурс «Новая волна» проходит в Юрмале ежегодно. Участники и зрители конкурса любят его за атмосферу, живой звук и новые знакомства. Перевести фестиваль в онлайн-формат — это значит лишить его всякого смысла.

«Конкурс и фестиваль любой он не подразумевает онлайн, онлайн — это секс по телефону. Это фестиваль, это праздник, это атмосфера», — считает артист.

Отмену «Новой волны» Иосиф Пригожин считает логичным событием и сочувствует всем причастным к фестивалю.