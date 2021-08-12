Онколог расстроил фанатов Кадышевой ее диагнозом

В последнее время Надежда Кадышева стала все реже появляться на публике. Это заставило фанатов изрядно поволноваться. Многие начали подозревать, что знаменитость столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Врач-онколог подтвердил догадки людей. Об этом сообщило «Утро.ру».

Не так давно у Кадышевой диагностировали рак груди. Женщина призналась, что приготовилась к худшему исходу. Она думала, что ее смерть наступит в результате онкологии, так как страшное заболевание диагностировали ей дважды.

В первый раз опухоль оказалась доброкачественной. Однако во время операции врачи обнаружили, что поставили неверный диагноз и что женщина вовсе здорова. Однако врачи не хотят делать поспешных выводов.

«Существует вероятность повторения болезни, он почти стопроцентный, это очень высокие риски. Чудес не бывает», -- заявил специалист.

Он добавил также, что женщина обладает генетической предрасположенностью к болезни. Кроме того, у Кадышевой есть и другие заболевания. Она страдает от депрессии, головных болей и бессонницы. Однако фанаты верят, что в ближайшее время певица пойдет на поправку.