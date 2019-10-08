Онколог рассказал, почему Заворотнюк выписали из клиники

СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из клиники в Москве Подробнее

Сообщается, что Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра, где она находилась последний месяц. У артистки якобы диагностировали глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли мозга.

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н. Н. Блохина Игорь Долгополов рассказал, что глиобластома не лечится в случаях, когда опухоль нельзя удалить хирургическим путем. По его словам, пациенты с таким диагнозом при правильном лечении и получении поддерживающей терапии крайне редко живут дольше двух лет.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали», — сказал врач.

Игорь Долгополов объяснил, что пациента в таких случаях выписывают либо на перерыв в лечении, либо на паллиативную терапию.

«Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой, может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении, либо прописанное лечение неэффективно. То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», — заключил врач-онколог.