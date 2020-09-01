Онколог назвал причины потери слуха у Корчевникова

Онколог подчеркнул, что для возвращения телеведущего к нормальной жизни после сложной операции на мозге, нужен продолжительный период реабилитации. Кроме того, опухоль не всегда дает осложнения на слух, написала «Газета.ru».

Для того, чтобы развеять домыслы о возвращении болезни к телеведущему, достаточно сделать МРТ головного мозга, отметил специалист. Он также подчеркнул, что эта диагностика, скорее всего, уже была проведена.

«Здесь достаточно развеять сомнения, что опухоль вернулась, и я думаю, что это уже выполнено было и назначено специалистами МРТ головного мозга. И насколько я знаю, Борис Корчевников продолжает свою работу, и сейчас у него планируются новые выпуски на сентябрь, поэтому здесь я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса, но та трепанация черепа, которая была выполнена, и хирургическое воздействие, оно может иметь такие отдаленные моменты, которые, возможно, уже и получается нивелировать поведенческими какими-то подходами», — поделился Мяснянкин.

Хирург считает, что проблему со слухом телеведущий может решить, используя слуховой аппарат. Устройство будет совершенно не видно окружающим.