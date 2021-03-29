Онкобольная актриса Александра Яковлева растрогала поклонников новым видео

Российская и советская актриса театра и кино Александра Яковлева, которая борется с онкологическим заболеванием, растрогала поклонников новым видео, опубликованным в своем Instagram-аккаунте, написало РИА ФАН.

Несколько лет назад женщина узнала, что у нее рак груди. Сейчас рост опухоли прекратился, но из-за процедур она лишилась волос. Женщина носит разные головные уборы. В новом ролике она сидит в вязаной шапочке и слушает стихотворение Афанасия Фета «Я пришел к тебе с приветом» в исполнении мальчика.

«Дорогие друзья, учите детей русской классике», — обратилась артистка к подписчикам.

Пользователи Сети отметили, что Яковлева остается красивой и жизнелюбивой женщиной. Актрисе пожелали победить недуг.

Недавно иллюзионист и бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов заявил, что у него обнаружили рак лимфатической системы. Сейчас он лечится в государственной клинике. Мужчина пояснил, что не видит разницы, где ему будут вводить одни и те же препараты. Он отметил, что не видит смысла платить миллионы, чтобы с него сдували пылинки.