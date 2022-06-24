Онищенко рассказал, связана ли смерть Шатунова и Нарцисса с их образом жизни

Депутат Геннадий Онищенко прокомментировал смерть исполнителей Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что их смерть никак не связана с их образом жизни или вредными привычками. Онищенко пояснил, что Нарцисс страдал от аллергии и проблем с почками. Шатунов же умер от сердечной недостаточности, что тоже распространенное в России явление.

«Поэтому давайте не будем говорить, что они себя не берегли. Просто пожелаем им Царствия небесного, а родным здоровья и сил пережить эту трагедию», — заключил депутат.