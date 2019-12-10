Солнцев усомнился, что у таких артистов, как Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев, есть кураторы, которые обсуждают с ними их внешний вид. По его мнению, это бесполезно.

«Мне кажется, что этими ненужными певцами движет их собственный вкус, которого нет, а на подкорке осталась только одна мысль: „эпатировать, авось заметят“», — предположил собеседник информагентства.

По его словам, детям нельзя показывать ни Леонтьева, ни Киркорова, ни Николая Баскова, так как они «ломают призму восприятия» и люди начинают воспринимать мир в «уродском формате».

«Они уже достали. И они сами, и их наряды», — подытожил Солнцев.