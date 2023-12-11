Знаменитости 11 декабря 2023, 01:34 «Они называют меня бабушкой». Дмитрий Дибров пожаловался на хейтеров Дмитрий Дибров пожаловался, что хейтеры называют его «бабушкой» РИА «Новости»

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Дмитрий Дибров пожаловался на хейтеров, которые осуждают его за разницу в возрасте с женой, называют его «дедушкой» и даже «бабушкой». Об этом телеведущий рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Дибров уже 14 лет женат на Полине Наградовой, которая моложе ведущего на 30 лет. У супругов трое детей, и 64-летний Дибров часто показывает семейную жизнь в личном блоге.

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Но некоторые комментаторы критикуют супругов за разницу в возрасте. Дибров пожаловался на хейтеров, которые пишут, что его жена «согревает кости дедушке».

«Я у них самый противный дед. Они даже называют меня бабушкой! Почему я бабушка?» — возмутился телеведущий.

Ранее Дмитрий Дибров раскритиковал женщин, которые жалуются на развод. По мнению телеведущего, мужчины уходят от жен, которые себя запустили. Для сохранения брака Дибров предложил женщинам «сменить засаленный халат на что-нибудь интересное» и «использовать свои чары».