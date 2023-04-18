Знаменитости 18 апреля 2023, 18:02 «Они наши враги». Газманов — о тех, кто «льет грязь» на Россию Певец Газманов назвал врагами тех, кто поливает Россию грязью РИА «Новости»

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Те, кто поливает Россию грязью, — враги, заявил певец Олег Газманов. Фрагмент с его высказыванием появился в Telegram-канале «Смотрим НТВ».

Он ответил на вопрос журналистки о том, обижают ли его шутки уехавших о нем. Газманов признался, что не следит за этим.

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«Они мне не то что не близки — я их вычеркнул вообще из списка. Уехавшие — это одно, а предавшие — другое. Если они грязь льют на мою страну, значит, они работают на моих врагов. Значит, они наши враги. А по-другому никак», — подчеркнул исполнитель.

Он обратился к участникам спецоперации, попросил их беречь себя и помнить, что их ждут дома.

Также Олег Газманов поделился, что организует сбор денег и покупку того, что нужно ребятам на фронте: прицелов, коптеров. По его мнению, нужно помогать солдатам «и в этом тоже».

На фоне прошлогоднего отъезда многих звезд из России и их резких высказываний о спецоперации Газманов остался патриотом и ничего подобного себе не позволяет. Зимой он заявлял, что если общество и простит уехавших артистов, «особенно предателей», когда те вернутся, то их никогда не простят бойцы СВО.